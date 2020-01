Photo : KBS News

Le Produit intérieur brut (PIB) sud-coréen aurait progressé en 2019 de 2 % en glissement annuel, selon les premières estimations de la Banque de Corée (BOK). Il s’agit de son plus bas niveau en dix ans. Le chiffre est toutefois plus élevé que celui anticipé il y a quelques mois, dopé par la croissance du dernier trimestre.Effectivement, entre octobre et décembre, le PIB a grimpé de 1,2 % par rapport au trimestre précédent. Pendant cette période, le gouvernement a relevé son taux d’exécution du budget de l’Etat, et la consommation privée et les investissements dans les biens d’équipement ont poursuivi leur tendance haussière.