Pneumonie d’origine inconnue : 5 personnes placées à l’isolement en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont annoncé aujourd’hui que quatre nouvelles personnes présentaient des symptômes semblables à ceux du nouveau coronavirus qui frappe en ce moment l’Asie : toux et fièvre.Toutes venaient de Wuhan, l’épicentre de l’épidémie. Trois d’entre elles étaient à bord du même avion que la Chinoise de 35 ans, chez qui le virus a été détecté lundi. Il s’agissait du premier cas confirmé en Corée du Sud. Elles ont toutes été placées à l’isolement.La patiente chinoise reçoit actuellement des traitements au centre médical d’Incheon. Elle semble désormais être dans un état stable.Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC) adresse des consignes de précaution aux sud-Coréens. Il est demandé aux voyageurs qui reviennent de Chine de ne pas se rendre directement aux urgences ou chez un médecin, mais d’appeler le KCDC, surtout en cas de fièvre et de toux.