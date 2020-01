Pneumonie d’origine inconnue : la Corée du Nord ferme ses portes aux touristes étrangers

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fermé, aujourd’hui, sa frontière aux touristes étrangers afin d’éviter toute propagation du nouveau coronavirus en provenance de Chine. L’agence de voyage chinoise Young Pioneer Tours, spécialisée dans le tourisme au nord du 38e parallèle, a notifié cette nouvelle sur son site Internet.Pyongyang avait initié une démarche identique lors des épidémies du Sras en 2003 et du virus Ebola en 2014.La télévision officielle du régime a couvert pour la première fois, hier, cette maladie, survenue en Chine et qui se répand dans les régions voisines, comme en Corée du Sud, en Thaïlande et au Japon. Les autorités nord-coréennes ont invité la population à prendre des mesures d’hygiène et à respecter les réglementations en la matière.Le journal officiel du Parti des travailleurs, le Rodong Sinmun, a également publié aujourd’hui un article présentant la situation dans l’empire du Milieu et les dispositifs mis en place. Aucune information ne porte sur la présence potentielle de cette pneumonie d’origine inconnue au sein du royaume ermite.