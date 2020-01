Salaire : le grand écart entre les grandes entreprises et les PME

Photo : Getty Images Bank

En 2018, les salariés sud-coréens ont reçu un revenu mensuel moyen de 2 970 000 wons, environ 2 300 euros, soit 100 000 wons, 77,50 euros, de plus que l’année précédente. Le revenu médian a lui aussi progressé de 100 000 wons en glissement annuel, pour se chiffrer à 2 200 000 wons, soit 1 705 euros. C’est ce qui ressort des données communiquées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat).Pour être un peu plus précis, un salarié sur deux a touché entre 50 et 150 % de la rémunération médiane, et 20 % des employés en ont reçu moins de la moitié. Pour les 30 % restants, leur salaire représentait plus de 150 %.L’écart des salaires mensuels entre les grandes entreprises et les PME s’est creusé, avec respectivement 5 millions et 2,3 millions de wons, soit environ 3 875 et 1 782 euros.Les inégalités salariales entre les sexes ont persisté, mais ont été moins importantes qu’en 2017. La rémunération mensuelle moyenne des hommes s'est élevée à 3 470 000 wons, soit 2 690 euros, contre 2 250 000 wons, 1 745 euros, pour les femmes. Cela dit, les hommes ont tout de même gagné 1,5 fois plus que les femmes.