Les universités en province auront plus de difficultés à recruter des étudiants en 2021

Photo : YONHAP News

C’est une conséquence de la situation démographique de la Corée du Sud. Avec la diminution de la population, à partir de 2021, le nombre de candidats aux examens d’entrée des universités sera inférieur au nombre de places disponibles. C’est ce que nous apprend l’Institut pour les redoublants de Jongro.Dans le détail, le pays devrait compter l’année prochaine quelque 533 000 candidats souhaitant intégrer une université dans le pays, lycéens en classe de terminale et redoublants confondus. Mais plus de 556 000 places devraient être libres dans les universités et les IUT.Selon cet institut, 48 % des lycéens habitent à Séoul et dans sa région, et la majorité des établissements qu’ils souhaitent intégrer s’y trouvent. Résultat : les universités dans les provinces auront plus de mal qu’aujourd’hui à recruter de nouveaux étudiants.