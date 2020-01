Washington retire la Corée du Sud de sa liste préliminaire des pays pratiquant la pêche illégale

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont levé, hier heure locale, la désignation préliminaire de la Corée du Sud comme pays pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). Ce dispositif a été infligé il y a quatre mois.D’après le ministère des Affaires maritimes et de la Pêche, l’administration nationale américaine de l’Océan et de l’Atmosphère (NOAA) a délivré un certificat en ce sens. Une décision qui lève le risque d’éventuelles sanctions. En effet, une fois que ce statut d’INN est confirmé, les pays concernés ne peuvent plus exporter leurs produits halieutiques aux USA.Toujours selon la même source, la rapide normalisation de cette situation irrégulière est, en particulier, attribuable à l’adoption de la loi relative au développement de la pêche dans les océans, en novembre dernier. Le texte impose, entre autres, une lourde amende aux navires pratiquant la pêche illégale. Après avoir examiné l’efficacité de cette nouvelle loi, la NOAA a retiré la Corée du Sud de sa liste noire.Pour rappel, Washington avait pris cette mesure en septembre dernier, après que deux bateaux de pêche sud-coréens aient opéré des activités illicites dans des zones protégées de l’Antarctique, en décembre 2017.