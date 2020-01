La DAPA va signer un contrat sur la production massive de « torpilles lourdes–II »

Photo : YONHAP News

L’Administration du programme d’acquisition de défense (DAPA) va signer, dans le courant du premier semestre, un contrat portant sur la production massive de « torpilles lourdes-II » et un autre sur la fabrication massive de canon antiaérien de calibre 30 mm. C’est ce qui a été approuvé, hier, lors d’une réunion présidée par le ministre de la Défense, Jeong Kyeong-dooD’abord, la torpille lourde-II devrait succéder au « Requin blanc », le premier type de cette arme développée localement. Elle sera incorporée aux sous-marins de type Jangbogo-II et Jangbogo-III. Ce projet durera de 2019 à 2031 et son coût total est estimé à 660 milliards de wons, soit environ 510 millions d’euros. Le contrat devrait être signé en mars.Concernant le nouveau type de canon antiaérien, incorporable aux véhicules blindés terrestres, c’est la première fois que l’armée sud-coréenne décide de le fabriquer en masse. Ce projet devrait s’étaler sur une période allant de 2020 à 2031 pour un montant de 2 200 milliards de wons, soit 17,1 milliards d’euros. La signature du contrat est prévue en juin.