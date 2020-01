Indice de démocratie : la Corée du Sud au 23e rang mondial

Photo : YONHAP News

Cette année encore, la Corée du Sud n’est pas dans les premières nations en matière de démocratie. C’est ce que rapporte une étude, publiée hier par l’Economist Intelligence Unit (EIU), un Institut de recherche affilié à l’hebdomadaire britannique The Economist.Selon ce baromètre, qui se base sur 60 critères regroupés en cinq catégories comme le processus électoral et le pluralisme, le pays du Matin clair a perdu deux places par rapport à l’année dernière. Avec un score de 8 sur 10, il est 23e sur les 167 États analysés. À une place près, il ne rejoint pas la fameuse liste des « 22 démocraties parfaites ».C’est la Norvège qui est considérée comme le pays le plus démocratique au monde, avec un score de 9,87. Elle est suivie de l'Islande (9,58) et de la Suède (9,39). De l’autre côté, la Corée du Nord obtient la plus mauvaise note, avec seulement 1,08 point.