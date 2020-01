Virus de Wuhan : les 21 cas soupçonnés tous négatifs

Photo : YONHAP News

La propagation du coronavirus d’origine inconnue et apparu dans la ville de Wuhan fin décembre dernier continue de faire trembler le monde entier. Mais, nouvelle rassurante, les 21 personnes identifiées en Corée du Sud comme présentant des symptômes tels que de la fièvre et de la toux suite à leur visite dans la capitale du Hubei, ont toutes été dépistées comme négatives à cette maladie. L’isolement imposé à ces patients a ainsi été levé.À l’heure actuelle, un seul cas a été confirmé dans le pays : une Chinoise âgée de 35 ans qui reçoit actuellement des traitements dans un hôpital d’Incheon, dans le cadre de sa mise en quarantaine. Jusqu’à présent, aucun symptôme lié à une potentielle pneumonie n’est à déclarer et elle se trouverait dans un état stable.Jusqu’à présent, 448 patients ont contracté ce coronavirus autour du globe, comme aux Etats-Unis et à Macao. La grande majorité, 440 d’entre eux, se trouvent en Chine. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a convoqué d’urgence, hier, une réunion sur ce sujet, qui se poursuivra jusqu’à aujourd’hui. La communauté internationale attend impatiemment ses conclusions.De leur côté, les autorités sanitaires sud-coréennes envisage de maintenir leurs mesures de prévention tout en suivant de près les résultats de la réunion de l’OMS. Elles projettent de coopérer étroitement avec les autorités locales face à l’affluence de touristes chinois en Corée du Sud, prévue tout au long des congés du Nouvel an lunaire ce week-end. Elles sont également en concertation permanente avec les centres d’urgences régionaux à propos des dispositifs à prendre, afin de répondre à une possible augmentation des demandes concernant les symptômes de ce virus.Enfin, le Centre de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) compte dépêcher des experts épidémiologiques dans les missions diplomatiques sud-coréennes basées en Chine. Il recommande vivement aux personnels en charge des patients atteints de cette maladie, de respecter les consignes de prévention, qu’il distribue à tous les centres d’urgences du pays.