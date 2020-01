La KCC inflige une amende de 860 millions de wons à Google

Photo : YONHAP News

La Commission des communications de Corée (KCC) a imposé une amende de 860 millions de wons, soit environ 665 000 euros, à Google pour son service de vidéo « YouTube Premium ». La raison : le géant américain du web a attiré des abonnés à ce service payant, leur permettant de se passer des publicités lorsqu’ils regardent des vidéos sur sa plateforme, en leur offrant un mois de gratuité.Deux pratiques de Google ont été jugées illégales par la KCC. Tout d’abord, un problème lié à la résiliation du contrat pour les abonnés. En effet, l’opérateur repousse la date du paiement au mois suivant lorsque les utilisateurs souhaitent résilier le service avant la date du règlement.Second point : omettre des informations importantes concernant les abonnés, voire tricher. Par exemple, le tarif mensuel du service en question est de 8 690 won, l’équivalent de 6,27 euros, TVA incluse. Or, Google ne faisait pas figurer cette taxe sur la facture, écrivant même 0 wons à l’emplacement concerné et notifiant ainsi que le tarif n’était que de 7 900 wons, un peu plus de 6 euros.De son côté, Google a expliqué devant la commission qu’il s’agissait tout simplement des pratiques du milieu.