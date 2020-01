Corée du Nord : les Etats-Unis réaffirment l’importance des promesses tenues et de la diplomatie

Photo : YONHAP News

Alors que la Corée du Nord a nommé, mardi, Ri Song-gwon, au poste de ministre des Affaires étrangères, un haut responsable du département d’État américain a souligné, une fois de plus, l’importance du dialogue et des promesses engagés entre les dirigeants des deux pays.Interrogé sur la véracité du remplacement de Ri Yong-ho, diplomate expert des affaires américaines, par un ancien militaire, à la tête de la diplomatie nord-coréenne, l’officiel américain s’est contenté de confirmer cette information. Et d’ajouter qu’il n’avait pas beaucoup plus de renseignements sur le nouvel arrivé, connu pourtant pour sa position peu favorable à l’égard des Etats-Unis.Toujours selon lui, les accords signés entre Donald Trump et Kim Jong-un, lors de leur premier sommet à Singapour en juin 2017, et la solution diplomatique sont les deux axes majeurs de la politique nord-coréenne du gouvernement américain. Et d’ajouter que le locataire de la Maison blanche redouble d’efforts actuellement pour faire progresser le dossier nord-coréen.Sur la question de la stratégie à prendre face à Pyongyang, le responsable a répondu que c’était « une diplomatie lente et patiente ». Avant de trancher que Washington allait poursuivre sa pression sur le pays communiste et la concertation avec ses alliés dans la région, pour que les sanctions contre le Nord soient maintenues.