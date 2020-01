Séoul appelle Panama à ratifier l’ALE avec l’Amérique centrale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen pousse l’administration panaméenne à faire ratifier au plus vite l’accord de libre-échange (ALE) signé entre la Corée du Sud et les pays d’Amérique centrale. Une demande émise lors de la 2e consultation politique entre les deux pays tenue mercredi, heure locale, à Panama, et coprésidée par le directeur générale sud-coréen chargé des affaires latino-américaines, Cho Young-joon, et le ministre adjoint panaméen chargé des affaires extérieures au ministère des Affaires étrangères, José Ulises Lescure.Le traité commercial multilatéral a été signé en février 2018 entre le pays du Matin clair et cinq pays d’Amérique centrale, dont le Panama.A cette occasion, le chef de la délégation de Séoul a sollicité l’attention particulière de l’exécutif panaméen pour que davantage d’entreprises sud-coréennes puissent participer aux projets d’infrastructures et énergétiques du pays. Une demande qu’il a appuyée par le fait que des compagnies sud-coréennes ont obtenu des contrats pour la construction d’une centrale thermique mixte à Colón, d’un terminal de gaz naturel liquéfié (GNL) et de la ligne 3 du métro.Enfin, les deux parties se sont réjouies du fait que la Corée du Sud, sixième plus grand utilisateur du canal de Panama, ait contribué à l’intensification de leur coopération dans les domaines des affaires maritimes et de la logistique. Les deux pays sont convenus de renforcer davantage leurs projets conjoints dans ces secteurs, en s’appuyant sur le protocole d’entente en ce sens qu’ils ont signé en novembre dernier.