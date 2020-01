Le ministère de la Justice remplace les 4 chefs adjoints du Parquet central de Séoul

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Justice a annoncé une redistribution des postes de procureur de rang intermédiaire et inférieur au premier semestre, 15 jours après la nomination de hauts cadres au ministère public. Un total de 759 procureurs sont concernés.Fait important : le remplacement des quatre chefs adjoints du Parquet central de Séoul, impliqués dans les investigations portant sur la famille de l’ex-garde des Sceaux, Cho Kuk, et sur des soupçons pesant sur la Cheongwadae, qui aurait fait bloquer une enquête contre l’un des proches du président Moon Jae-in. Ils ont tous été affectés à des postes en province.Idem pour deux autres chefs adjoints des Parquets de l’Est et du Sud de Séoul. Ils ont dirigé des enquêtes sur le palais présidentiel et sur les affrontements qui ont eu lieu à l’Assemblée nationale, en avril dernier, autour de la désignation de trois projets de loi controversés à traiter en fast track, ou processus accéléré. Le ministère les a transférés sur des postes de chef ou chef adjoint dans des Parquets des provinces de Chungcheong du Nord et du Sud.Cependant, la plupart des procureurs qui dirigent des équipes d’investigation ont conservé leur poste. Le ministère de la Justice a tenu à expliquer que ces dernières nominations n’affecteront en rien les investigations en cours, y compris celles allant à l’encontre de l’administration Moon Jae-in.