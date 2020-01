Festival international du film de Berlin : « Time to Hunt » est invité à la Berlinale Special Gala

Photo : YONHAP News

Le dernier film du réalisateur sud-coréen Yun Sung-hyun, « Time to Hunt », est invité dans la section « Berlinale Special Gala » de la 70e édition du Festival international du film de Berlin, qui ouvre ses portes le 20 février.C’est ce qu’a annoncé, mardi heure locale, le comité exécutif du festival, qui a qualifié le long-métrage sud-coréen de « thriller suscitant une telle tension qu’il ne laisse pas aux spectateurs le temps de détourner leurs regards un seul instant ».Ce long métrage, dont la sortie en salle est prévue le mois prochain en Corée du Sud, emmène le spectateur dans un avenir dystopique où tout le pays souffre de la pauvreté suite à un crash financier et dans lequel quatre jeunes amis commettent des délits pour survivre dans des bidonvilles dangereux.