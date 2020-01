Le pays du Matin clair est coupé en deux une bonne partie de la journée. La couverture nuageuse présente un peu partout ce matin s’est intensifiée dans la moitié sud avec quelques pluies au cours de l’après-midi, alors que le soleil s’est imposé sur la moitié nord.La pollution aux particules fines est importante aujourd’hui puisque l’indice de qualité de l’air (IQA US) tourne autour de 150, autrement dit un niveau « très mauvais ».Et cela se ressent sur le thermomètre, puisque les températures atteignent des niveaux printaniers. Les maximales atteindront 9°C à Daegu, 10°C à Séoul, et 13°C à Busan, Daejeon et sur l’île de Jeju.