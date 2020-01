Pyongyang confirme la nomination de Ri Son-gwon comme ministre des Affaires étrangères

Photo : YONHAP News

C’est désormais officiel. La Corée du Nord a confirmé la nomination de l’ancien président du Comité nord-coréen pour la paix et la réunification de la patrie, Ri Son-gwon, au poste de ministre des Affaires étrangères.L’agence officielle du pays communiste, la KCNA, a relayé, hier, l’information que le chef de la diplomatie Ri Son-gwon et des employés du ministère des Affaires étrangères avaient participé à un banquet organisé en l’honneur des diplomates étrangers affectés à Pyongyang, à l’occasion du Nouvel an lunaire. C’est la première fois que les autorités nord-coréennes officialisent cette nomination.Toujours selon la KCNA, le nouveau ministre, ancien militaire réputé pour ses positions radicales contre les Etats-Unis, a expliqué la politique étrangère du régime, en soulignant que le comité central du Parti des travailleurs avait décidé, lors de la 5e réunion plénière tenue fin décembre, de surmonter les difficultés avec les capacités propres du pays et en autonomie.