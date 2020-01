Coronavirus de Wuhan : la patiente chinoise en Corée du Sud dans un état stable

Photo : YONHAP News

La Chine est frappée de plein fouet par un nouveau coronavirus dont on ignore encore tout des origines. Alors que l’épidémie ne cesse de prendre de l’ampleur, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a estimé qu’il était encore tôt pour décréter l’état d’urgence internationale.La Corée du Sud compte un seul cas confirmé de la maladie. Il s’agit d’une femme trentenaire de nationalité chinoise, qui avait débarqué de la ville Wuhan, l’épicentre de l’épidémie en fin de semaine dernière. Depuis six jours, elle est soignée à l’isolement dans un hôpital de la ville d’Incheon, près du plus grand aéroport international du pays. Selon l’équipe médicale, la patiente est dans un état stable. Elle n’a pas d’autres symptômes pneumoniques que de la fièvre. Mais même si son état s’améliore, elle devra obtenir des résultats négatifs à deux tests sérologiques successifs pour pouvoir être déclarée complètement saine.Dans le pays, aucun cas suspect n’a été décelé parmi les personnes qui avaient été en contact avec des malades. Toutefois, les autorités sud-coréennes redoublent d’efforts, car de nombreux Chinois vont se rendre dans le pays du Matin clair pendant de grandes vacances du Nouvel an lunaire. Elles ont mis en place une unité d’intervention rapide qui restera en mode de vigilance 24 heures sur 24 dans les aéroports et ports maritimes.Le Centre national de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) invite chaque citoyen à respecter les consignes d’hygiène. Par ailleurs, Séoul a dépêché des experts épidémiologiques à Pékin, dans le but d’en savoir plus sur place et de protéger ses ressortissants.