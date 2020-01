5G : mise en service des réseaux autonomes (SA) prévue au premier semestre en Corée du Sud

Photo : KBS

Au premier semestre de l’année, les abonnés à la 5e génération (5G) de télécommunication vont pouvoir jouir de véritables avantages de cette nouvelle technologie. Selon les professionnels du secteur, les trois opérateurs de télécommunication du pays préparent le remplacement des réseaux non-autonomes, compatibles avec la 5G et la 4G, par des réseaux autonomes (SA) en installant les équipements nécessaires.Une fois mis en service, les nouveaux réseaux autonomes permettront de réduire de moitié le temps de connexion et de tripler l’efficacité de traitement des données. Ainsi, les consommateurs pourront bénéficier de contenus de réalité augmentée (AR) ou de réalité virtuelle (VR) avec une vitesse accélérée. De leur côté, les entreprises pourront pleinement profiter des applications de la 5G, telles qu’en mettant en service des automobiles autonomes ou en faisant fonctionner des usines intelligentes.SKT et KT, le premier et le deuxième opérateurs du secteur, envisagent de lancer ce nouveau service dans le courant du premier semestre. LG U+, quant à lui, a réussi un test de service de 5G lié aux équipements de réseaux autonomes.