Financement des GI’s : les employés sud-coréens risquent d’être placés en congé non rémunéré

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été sommée de trouver un terrain d’entente avec les Etats-Unis pour conclure le 11e accord sur les mesures spéciales (SMA), portant sur leurs contributions respectives destinées à financer la présence des GI’s dans la péninsule. Si les deux alliés n’y parviennent pas, un congé sans solde sera imposé aux environs de 9 000 sud-Coréens travaillant dans les bases américaines stationnées au sud du 38e parallèle. Les intéressés en seront informés d’ici à quelques semaines.C’est l’agence Bloomberg qui a rapporté cet avertissement citant un responsable américain. Selon ce dernier, en cas de difficultés financières, un préavis de 60 jours sera imposé avant toute réduction de salaire. Cela laisse penser que Washington cherche à se servir de la main d’œuvre sud-coréenne comme d’un levier pour faire pression sur Séoul.A cet égard, le chef de cabinet du Commandement des forces américaines stationnées en Corée du Sud (USFK), avait déjà envoyé en octobre dernier une lettre officielle aux syndicats des employés sud-coréens embauchés par les GI’s dans le pays. Dans ce document, le major général américain Stephen C. Williams avait évoqué la possibilité d’un congé non payé à partir du 1er avril au cas où un accord n’aurait pas été trouvé, précisant qu’une notification serait envoyée aux premiers intéressés.L’agence Bloomberg a fait savoir aussi que les Etats-Unis demandent à la Corée du Sud d’apporter une plus grande contribution dans le cadre du transfert du contrôle opérationnel (Opcon) en temps de guerre. Et elle a ajouté que le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et le secrétaire à la Défense Mark Esper avaient signé une tribune pour accabler ouvertement Séoul en lui exigeant une plus grande contribution au partage des frais de défense conjointe.