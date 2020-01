Moon Jae-in : « la déconvenue du sommet Trump-Kim de Hanoï était la chose le plus regrettable l’année dernière »

Photo : YONHAP News

Pour le président de la République, la déconvenue du sommet nord-coréano-américain de Hanoï était une des choses des plus regrettables l’année dernière. Moon Jae-in a tenu ces propos dans une interview avec une radio locale, à l’occasion de la fête du Nouvel an lunaire.Le président Moon a également regretté que l’enlisement du dialogue Washington-Pyongyang ait empêché de faire progresser la paix dans la péninsule et la coopération intercoréenne et de donner des espoirs aux familles séparées, à qui le pays natal doit très certainement manquer en cette période de fêtes traditionnelles.Le locataire de la Cheongwadae a aussi évoqué sa mère, décédée en octobre dernier à l’âge de 92 ans. Mère qui avait réussi à passer au Sud durant la guerre de Corée (1950-1953), en laissant derrière elle les autres membres de sa famille.Moon Jae-in a, par ailleurs, fait savoir qu’il allait passer les congés de Seollal en famille, en se rendant sur le rite sacrificiel à sa mère et s’inclinant devant sa tombe.