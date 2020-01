Coronavirus de Wuhan : un second cas confirmé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Une mauvaise nouvelle vient de tomber. La Corée du Sud compte désormais un deuxième cas confirmé de l’épidémie surnommée « pneumonie de Wuhan ». Le Centre national de prévention et de contrôle des maladies (KCDC) a déclaré ce matin qu’un sud-Coréen âgé de 55 ans était contaminé par le nouveau coronavirus. Pour rappel, un premier cas a été confirmé dimanche dernier. Il s’agissait d’une ressortissante chinoise qui venait de la capitale de la provicne de Hubei, le foyer de l’épidémie en ChineSelon la KCDC, le nouveau patient infecté travaillait à Wuhan. Il y a deux semaines, il a commencé à souffrir d’un mal de gorge, et il a consulté un médecin sur place le 19 janvier. Mercredi dernier, il a décollé de la ville chinoise pour atterrir à l’aéroport de Kimpo après une escale à Pékin. Suite au contrôle sanitaire effectué lors de son débarquement, les autorités l’ont placé sous surveillance active, en raison de son état fiévreux et de ses douleurs à la gorge. Hier, un échantillon a été soumis à un test sérologique qui s’est avéré positif.La KCDC a précisé que le second patient avait coopéré lors du contrôle sanitaire effectué à l’aéroport et au cours de sa surveillance. L’homme est soigné dans un hôpital de la ville d’Incheon, qui dispose d’un service spécial d’isolement désigné par les services sanitaires du pays. Il serait plutôt en forme.Une enquête épidémiologique est en cours pour détecter d’autres cas suspects liés à cette seconde confirmation.