Nouvel an lunaire : les sud-Coréens prennent le volant pour retrouver leurs familles

Le pays du Matin clair va célébrer demain le Nouvel an lunaire, qui est l’une de ses deux plus grandes fêtes traditionnelles du pays. Les congés de Seollal ont débuté aujourd’hui et vont durer jusqu’à lundi prochain.Dès ce matin, les sud-Coréens étaient nombreux à prendre le volant afin de retrouver leurs familles et participer à la cérémonie des offrandes aux ancêtres. Ces déplacements massifs ont entraîné d’importants embouteillages sur les autoroutes aux quatre coins du pays.Selon la Société publique d’exploitation des autoroutes (EX), de gigantesques bouchons se sont formés vers midi et devrait durer plusieurs heures. Ce midi, il fallait prévoir environ six heures 50 minutes pour aller de Séoul à Busan et cinq heures de Séoul à Gwangju.D’après l’EX, quelque 460 000 véhicules devraient quitter la région métropolitaine de Séoul et partir à l’assaut des autoroutes ce vendredi.L’autorité routière estime que les embouteillages devraient s’atténuer dans l’ensemble du pays après 19h.