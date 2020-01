Tuberculose et Paludisme : Pyongyang recevra 41 millions de dollars du Fonds mondial

Photo : YONHAP News

Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, plus couramment appelé «Fonds mondial », apportera à la Corée du Nord une aide de 41,7 millions de dollars. Il en a fait part à la Voix de l’Amérique (VOA) via un mail envoyé hier.L’organisation internationale a pu réaliser ce plan d’aide en concertation avec Pyongyang et des partenaires de ce domaine. Et il a commencé le versement de ce montant. L’argent sera utilisé afin d’acheter les médicaments nécessaires pour soigner les tuberculeux et les paludiques, cela via l’Unicef et l’OMS.Le Fonds mondial (ou le « Global Fund » en anglais) a été créé en 2002 dans le but de prévenir et soigner les maladies hautement infectieuses. Basé à Genève en Suisse, il a utilisé plus de 100 millions de dollars pour lutter contre la tuberculose et le paludisme en Corée du Nord. Il a suspendu son aide en 2018, en raison du système de logistique jugé douteux et inefficace dans le royaume ermite. Mais il a entériné la reprise de l’aide médiale à son égard en septembre 2019.