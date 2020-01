Championnat U23 de l'AFC : la Corée du Sud remporte la finale et se prépare pour les JO de Tokyo

Photo : YONHAP News

L’équipe sud-coréenne a remporté le Championnat U23 de la Confédération asiatique de football (AFC), après 120 minutes d'un match très disputé hier à Bangkok. C’est la première fois que les « guerrier de Taegeuk » remporte cette jeune compétition de football, lancée en 2014.Les hommes de Kim Hak-bum sont venus à bout de l’Arabie Saoudite en finale sur le score de 1 à 0. Le défenseur du FC Daegu, Jeong Tae-wook, a inscrit de la tête, sur un coup-franc, à la 8e minute de la seconde mi-temps des prolongations, le but décisif de cette rencontre.Ce tournoi fait office de phase qualificative pour les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu du 24 juillet au 9 août 2020 au Japon. Le pays du Matin clair, qui avait déjà validé, en se qualifiant pour la finale, son billet pour participer à cet événement sportif planétaire, et ce pour la 9e édition consécutive, sera accompagné des deux autres meilleures équipes, à savoir son opposant du jour, l'Arabie Saoudite, et l'Australie, qui a battu l'Ouzbékistan 1 à 0 samedi lors du match de la troisième place.