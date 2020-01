Le nouvel ambassadeur de Chine arrive cette semaine à Séoul

Photo : YONHAP News

Xing Haiming, le nouvel ambassadeur chinois en Corée du Sud, arrivera ce jeudi à Séoul. Sa première mission sera de préparer la visite du président Xi Jinping au pays du Matin clair prévue au premier semestre de l'année.Le dernier déplacement de Xi dans la capitale sud-coréenne remonte à 2014. Et sa prochaine visite tant attendue pourrait signifier la levée de mesures de représailles prises par Pékin pour contester le déploiement du système antimissile américain de haute altitude sur la péninsule coréenne.En Chine, Xing est considéré comme l'un des grands experts de deux Corées. Devenu diplomate en 1986, il a travaillé à Pyongyang à deux reprises, entre 1988 et 1991 et 2006 et 2008. Suite à l'établissement des relations diplomatiques officielles entre Séoul et Pékin, il a officié à trois reprises au sein de l'ambassade de Chine en Corée du Sud, entre 1992 et 2011.