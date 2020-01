Les chefs de la diplomatie sud-coréen et américain pourraient se rencontrer à Munich

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères, Kang Kyung-wha, envisage de participer à la Conférence de Munich sur la sécurité, prévue du 14 au 16 février en Allemagne. Elle pourrait s’entretenir avec son homologue américain Mike Pompeo, qui sera lui aussi en Bavière, accompagné du secrétaire d'Etat américain à la Défense Mark Esper, entre autres.Le chef de la diplomatie japonaise, Toshimitsu Motegi, devrait également être présent. Une rencontre trilatérale du type de celle organisée à San Francisco mi-janvier pourrait donc avoir lieu.Si un tête-à-tête est organisé, Kang et Pompeo échangeront sur la coopération intercoréenne ainsi que le partage des frais liés au stationnement des GI's en Corée du Sud. En effet, concernant le premier sujet, le gouvernement sud-coréen se propose d'organiser une réunion de travail entre Séoul et Washington. Objectif : discuter d'une levée partielle des sanctions onusiennes contre Pyongyang, condition préalable au développement de projets intercoréens comme les voyages individuels de sud-Coréens au nord du 38e parallèle.Les discussions entre les deux hauts responsables porteront également sur les négociations concernant le partage des frais liés au stationnement des militaires américains basés sur le sol sud-coréen. La Corée du Sud et les USA souhaitent finaliser ces pourparlers dans le courant du mois de février, mais les deux parties n'arrivent toujours pas à trouver un terrain d'entente.Le vice-ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Kim Son-gyong, est aussi attendu à Munich. En charge des questions européennes, sa présence ne suscite pas vraiment d’espoir quant à une éventuelle reprise du dialogue entre Pyongyang et Washington.