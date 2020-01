Moon Jae-in adresse un message de félicitations à l'équipe de Kim Hak-bum

Photo : KBS News

Le président de la République Moon Jae-in a salué, aujourd'hui, le bel exploit de l’équipe sud-coréenne, qui a remporté hier soir en Thaïlande le Championnat U23 de la Confédération asiatique de football (AFC).Deux exploits à retenir : il s'agit, d’une part, de la neuvième qualification consécutive des « guerriers de Taegeuk » pour les Jeux olympiques, un record historique, et d’autre part du premier titre obtenu dans cette compétition. Le locataire de la Cheongwadae a ainsi qualifié la victoire de « magnifique cadeau du Nouvel an lunaire pour le peuple du pays ».Les hommes de Kim Hak-bum sont venus à bout de l’Arabie Saoudite lors de la finale, un match remporté sur la plus petite des marges, grâce au but décisif de Jeong Tae-wook, à seulement sept minutes de la fin des prolongations.Les guerriers de Taegeuk doivent quitter demain Bangkok pour rentrer dans leur pays natal.