Virus de Wuhan : un quatrième cas confirmé en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un quatrième cas d’infection au nouveau coronavirus 2019-nCoV vient d’être confirmé en Corée du Sud. Il s’agit d’un sud-Coréen, qui est rentré le 20 janvier de Wuhan, la province du Hubei, en Chine. Ce patient de 55 ans s’était rendu mardi dernier dans un hôpital, pour soigner un rhume. Souffrant d’une grosse fièvre et de douleur musculaire, il a été placé sous surveillance depuis samedi dernier et sa contamination à la « pneumonie de Wuhan » a été confirmée ce matin.Quelques heures plus tard, le ministère sud-coréen de la Santé a relevé son niveau de vigilance, passant de jaune à orange, le deuxième degré le plus élevé. Il existe quatre niveaux, à savoir bleu pour « attention », jaune pour « précaution », orange pour « vigilance » et rouge pour « grave ».Le bilan s’alourdit rapidement en Chine. A ce jour, 2 744 patients atteints du virus ont été recensés dans 30 provinces chinoises, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan. 80 personnes sont décédées. En seulement 24 heures, les nombres de nouveaux cas confirmés et de morts ont augmenté respectivement de 769 et de 24. Dans l’empire du Milieu, 461 patients sont actuellement considérés comme étant dans un état grave, et parmi les quelques 32 799 personnes ayant été en contact avec des patients malades, 30 453 ont été placés sous surveillance médicale.La contamination se propage progressivement à travers le monde, avec huit cas confirmés en Thaïlande, cinq aux Etats-Unis ou encore quatre dans plusieurs pays comme la Corée du Sud, le Japon, Singapour, la Malaisie et l’Australie.