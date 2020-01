OCDE : le taux de croissance de l'économie sud-coréenne devrait prendre la 15e position

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud devrait gagner deux places dans le classement de croissance des économies des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), malgré un taux de croissance annuel en recul de 0,7 point en 2019.Ainsi, avec 2 % de croissance économique l’an dernier, le pays du Matin clair occupera, à première vue, le 15e rang des 36 nations membres de l’organisation internationale. Malgré une économie en hausse de 2,7 % en 2018, il ne s’était classé qu’en 17e position.Cette progression dans ce classement s’explique par le ralentissement du rythme de croissance de l'économie mondiale. La progression moyenne au sein de l’OCDE n’était que de 1,7 % l’année dernière.En 2019, l’Irlande a affiché la plus forte augmentation, avec 5,6 %, devant la Hongrie à 4,8 %, la Pologne à 4,3 %, la Lituanie à 3,6 % et le Luxembourg à 3,3 %.Les taux de croissance définitifs des pays membres de l’OCDE seront publiés ce jeudi.