Union difficile des forces conservatrices

Photo : KBS News

Kim Moon-soo a annoncé aujourd'hui qu'il ne rejoindrait pas l'éventuelle union des partis conservateurs, conduite par le Parti Liberté Corée (PLC), la première formation de l'opposition. Il envisage d'ailleurs de créer sa propre formation dans laquelle il sera rejoint par Jeon Gwang-hun, symbole de l’extrémisme évangélique sud-coréen.Pour l’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi, il n'est pas acceptable d'exclure des groupes conservateurs qui ont lutté et luttent encore dans les rues contre le gouvernement de Moon Jae-in. Il s'est prononcé contre tout rassemblement des partis de droite qui ne reconnaissent pas ces militants, considérés comme des membres de l’extrême droite par les partis conservateurs existants, et qui « s'approche donc de la gauche ».Kim n'a pourtant pas complètement nié la possibilité d’une coopération avec le PLC, affirmant que « définir des principes politiques était une chose, établir des stratégies électorales en était une autre ».A deux mois et demi des législatives, la première force d’opposition et les autres groupuscules de droite, dont le Nouveau Parti Conservateur (NPC), accélèrent les négociations pour rassembler toutes les forces conservatrices et centristes.