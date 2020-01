Photo : KBS News

Si la qualité de l’air (IQA US) est extrêmement saine, avec des niveaux entre 1 et 50 toute la journée, la météo n’est pas très bonne dans la majeure partie du pays du Matin clair. Si un quart nord était sous les nuages pendant que le reste du pays enregistrait des précipitations ce matin, les pluies recouvriront tout le territoire dans l’après-midi. Des chutes d’eau qui persisteront jusqu’à demain, d’après les prévisions.Au niveau du thermomètre, le mercure restera au-dessus de zéro dans toute la Corée du Sud en ce dernier jour du congé du Nouvel an lunaire. Les températures maximales atteindront 7°C à Séoul et Daejeon, 9°C à Daegu et Busan, et 12°C sur l’île de Jeju.