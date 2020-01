L'UE maintient sa politique nord-coréenne basée sur l’engagement critique

Photo : Getty Images Bank

L’Union européenne maintiendra cette année encore son approche dite de « l’engagement critique » vis-à-vis de la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapport aujourd’hui la Voix de l’Amérique (VOA).La porte-parole de la diplomatie européenne a fait savoir hier, à la radio américaine basée à Washington, que Bruxelles continuera de faire pression sur le pays communiste à travers ses dispositifs et les sanctions internationales, tout en conservant la porte du dialogue ouverte.Virginie Battu a aussi appelé Pyongyang à limiter les provocations qui attisent les tensions et entravent les efforts diplomatiques. Soulignant l’importance d’une reprise rapide des négociations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis, elle a affirmé l’engagement de l’UE pour que le royaume ermite revienne à la table des discussions.Concernant les droits de l’Homme, Battu a fait savoir que l’association politico-économique des 28 États européens a déposé l’an dernier une résolution au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève et une autre résolution à la Troisième Commission à New York. Objectif : faire connaître la situation dramatique des droits humains dans le régime de Kim Jong-un.