Virus de Wuhan : Séoul prépare l’évacuation de ses ressortissants de la ville chinoise

Photo : YONHAP News

Alors que l’épidémie du nouveau coronavirus se répand de manière inquiétante, la Corée du Sud a décidé d’organiser le rapatriement de ses ressortissants présents à Wuhan, ville du centre de la Chine, où tout a commencé le 31 décembre dernier. Près de 700 sud-Coréens y seraient installés.Le gouvernement de Séoul a décidé de faire décoller à quatre reprises des charters, entre jeudi et vendredi. Une décision prise lors du conseil des ministres présidé aujourd’hui par le Premier ministre.Le consulat sud-coréen de la capitale du Hubei a recensé jusqu’à hier soir, via son site Internet, les expatriés qui souhaitaient rentrer. Et 693 personnes ont demandé à quitter la ville, placée à l’isolement. Elles ont donné leur consentement à une période déterminée dans deux lieux d'accueil isolés, dès leur retour dans leur pays natal.Ceux qui présenteront des symptômes de la maladie ne pourront cependant pas monter à bord de l’avion. Idem pour les membres chinois des familles d’expatriés sud-coréens.Plusieurs autres pays, à commencer par les Etats-Unis, préparent eux aussi une évacuation de leurs ressortissants de Wuhan.Par ailleurs, le président sud-coréen a sommé hier le déploiement de tous les efforts possibles pour endiguer l’expansion du virus. Moon Jae-in a alors ordonné de contrôler tout voyageur arrivant de la capitale du Hubei. Il a même préconisé de mobiliser, si nécessaire, le personnel soignant et les équipements de l’armée.