Les réserves de change en Corée du Nord auraient atteint entre 3 et 6,6 milliards de dollars en 2014

Photo : YONHAP News

Les réserves de change que la Corée du Nord a possédées en 2014 sont estimées entre 3 et 6,6 milliards de dollars. Et suite au durcissement des sanctions internationales prises à son encontre, leur valeur aurait diminué ces cinq dernières années. C’est ce qu’a révélé un rapport publié aujourd’hui par l’Institut de recherches économiques de la Banque de Corée (BOK).Selon ce rapport, la valeur des réserves de change du pays communiste aurait atteint 3,01 milliards de dollars lorsque seul l’argent liquide est pris en compte, et 6,630 milliards de dollars lorsque l’ensemble des dépôts en devises étrangères sont inclus.A mesure que la communauté internationale renforce ses sanctions contre le régime de Kim Jong-un, cette valeur aurait diminué chaque année de 100 millions de dollars entre 2014 et 2016. La diminution aurait dépassé le milliard de dollars en 2017.Malgré cette chute, le coût de la vie et le taux de change semblent se stabiliser. En effet, alors qu’ils ont connu une montée en flèche en 2010 suite à la réforme monétaire nord-coréenne, ils se sont rétablis à partir de 2013. Un dollar s’échangeait contre 8 043 wons nord-coréens au premier trimestre 2017, et 8 091 wons nord-coréens au troisième trimestre 2019.Les auteurs du rapport soulignent que les taux d’inflation et de change risquent de monter en flèche au fur à mesure que les dollars destinés aux transactions s’épuisent.