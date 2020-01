Virus de Wuhan : le gouvernement annonce l’exécution rapide d’un budget de 20 milliards de wons

Photo : YONHAP News

Face à l’expansion rapide du nouveau coronavirus, appelé 2019-nCoV, parti de Wuhan en Chine, le gouvernement continue d’annoncer des mesures destinées à la contenir. La dernière en date concerne le budget et les marchés financiers.Lors d’une conférence interministérielle consacrée à ces mesures aujourd’hui, le vice-Premier ministre à l’économie a annoncé que le gouvernement allait débloquer et exécuter au plus vite une enveloppe d’un peu plus de 20 milliards de wons, quelque 15,4 millions d’euros. Ce montant sera dédié notamment à des opérations de désinfection préventive, au rapatriement aérien des ressortissants de Wuhan, la ville chinoise foyer de l’épidémie, ou encore pour traiter à l’isolement les patients atteints de la maladie.Hong Nam-ki a également souligné que l’exécutif ferait de son mieux pour minimiser l’impact négatif de l’épidémie sur l’économie réelle et les marchés financiers du pays. Il a assuré que les conséquences sur l’activité économique locale et concrète, et sur les exportations sud-coréennes étaient pour le moment limitées, avant d’ajouter qu’il faudra quand même scruter de très près l’évolution de la situation.S’agissant des répercussions sur les marchés financiers, il a affirmé que la volatilité commençait à s’envoler et que le gouvernement était sur le qui-vive pour y faire face rapidement.