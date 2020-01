Le métro de Séoul a transporté 2,7 milliards de passagers en 2019

Photo : YONHAP News

Le métro de Séoul a transporté, l’année dernière, 2,7 milliards de personnes. Selon les données publiées aujourd’hui par Seoul Metro, le nombre de passagers des lignes de 1 à 8 et des sections 2 et 3 de la ligne 9 s’est élevé à plus de 2,72 milliards, soit 7 469 180 passagers par jour.La station la plus fréquentée était celle de Gangnam sur la ligne 2 avec une moyenne de 141 597 utilisateurs quotidiens, devant la station de Hongik University avec 129 199 et celle de Jamsil avec 118 244.De l’autre côté, la station la plus déserte était la station de Dunchon Oryun sur la ligne 9 avec 1 529 passagers par jour, suivi de Dorimcheon avec 1 979 et Sindap avec 2 048 sur la ligne 2.Lorsqu’on compare les lignes, c’est la numéro deux, également appelée « ligne verte », qui a été la plus utilisée, transportant en moyenne 2 224 548 individus chaque jour, soit plus du double de la ligne 7 qui arrive pourtant en deuxième position. Ce chiffre représente près d'un tiers de l’ensemble des utilisateurs du métro de Séoul.Le nombre de passagers était le plus important le vendredi, avec 8,57 millions, alors que le jour qui a attiré le moins de monde était le dimanche avec 4,45 millions de personnes. Sur une journée, les passagers qui se sont déplacés en métro aux heures de pointe, à savoir entre 7h et 9h et entre 18h et 20h, ont représenté un tiers des utilisateurs du métro (32,4 %).