Virus de Wuhan : le niveau d’alerte relevé d’un cran

Photo : YONHAP News

Pour l’heure, la Corée du Sud compte quatre personnes contaminées par le nouveau coronavirus chinois, également appelé 2019-nCoV. Le gouvernement a décidé hier de relever d’un cran son niveau d’alerte aux maladies infectieuses : il est désormais à trois sur une échelle qui en compte quatre. Une mesure destinée bien évidement à éviter tout risque de contamination communautaire.Une cellule spéciale dédiée à la lutte contre cette maladie, avec à sa tête le ministre de la Santé, a aussi été mise en place hier. Elle renforcera le contrôle et les mises en quarantaine à l’aéroport, et surveillera de plus près les personnes qui ont été en contact avec des patients contrôlés positifs à l’épidémie. Pour ce faire, pas moins de 200 fonctionnaires, aussi bien des ministères de la Santé que de la Défense, des services de police ou encore des collectivités locales seront mobilisés en renfort.Le ministre de la Santé en a profité pour rappeler la nécessité de se laver les mains régulièrement et d’éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir. Avant de se rendre chez un médecin, il est demandé d’appeler le 1339, le numéro téléphonique d’urgence du Centre de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).