Photo : YONHAP News

Conformément aux instructions du président de la République, le ministère de la Défense a aussitôt dépêché un contingent de plus de 100 individus, dont du personnel médical et soignant, qui rejoindront les 21 services de quarantaine mis en place dans les aéroports et les ports du pays.Leur mission : aider notamment à mener à bien les examens biologiques et les isolements sanitaires des voyageurs infectés par le nouveau coronavirus, désormais baptisé 2019-nCoV.Les autorités militaires continuent de vérifier si les soldats, de retour après leur séjour en Chine, en Thaïlande ou au Japon ces trois dernières semaines, présentent ou non des symptômes du virus. Aucun cas n’a pour l’instant été détecté.