Photo : YONHAP News

Après le relèvement, hier, de l’alerte aux maladies contagieuses, le ministère de l’Education a demandé l’isolement à domicile aux élèves, aux enseignants et aux personnels administratifs, ayant récemment voyagé dans la province du Hubei, en Chine, où se trouve la ville de Wuhan, foyer du coronavirus.Un isolement obligatoire malgré le fait qu’aucun d’eux ne souffrent de symptômes similaires à ceux du 2019-nCOV.Cette mesure concerne les élèves des écoles primaires, des collèges, des lycées et des universités, ainsi que les enseignants et les personnels administratifs qui sont rentrés de cette région après le 13 janvier. Leur isolement doit durer 14 jours et justifiera leur absence scolaire.Certains élèves commencent leur nouvelle année scolaire à partir d’aujourd’hui.