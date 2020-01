Virus de Wuhan : l’OMS corrige son évaluation de la menace de « modérée » à « élevée »

Photo : YONHAP News

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a corrigé hier son évaluation de la menace liée au coronavirus chinois, également appelé 2019-nCoV, qui passe ainsi de « modérée » à « élevée » au niveau international. Elle avait auparavant annoncé que le risque était « très élevé en Chine, élevé au niveau régional et modéré au niveau international ».D’après l’agence AFP, le porte-parole de l’OMS a expliqué qu’il s'agissait juste d'une erreur de formulation dans les rapports de situation des 23, 24 et 25 janvier et que l’institution l'avait rectifiée dans un nouveau rapport.L’organisation a décidé jeudi dernier de ne pas déclarer le nouveau virus mortel comme une urgence publique de portée internationale, jugeant qu’il était encore trop tôt pour imposer cette mesure. Son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est par ailleurs rendu en Chine afin de discuter avec les autorités locales des moyens mis en place pour contenir l'épidémie.