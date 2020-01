L’Office du tourisme sud-coréen veut attirer davantage de touristes médicaux américains

Photo : YONHAP News

L’Office du tourisme sud-coréen (KTO) souhaite attirer davantage de touristes médicaux américains. Une annonce faite aujourd’hui suite à la conclusion d’un protocole d’accord en ce sens avec « My Med Choice », une agence américaine spécialisée dans le tourisme médical. Trois établissements de santé sud-coréens, dont l’hôpital Asan, y ont pris part.La société en question est basée dans l’Etat du Delaware et recrute, via sa plateforme, des patients souhaitant recevoir des traitements à l’étranger. Chaque année, elle en envoie près de 3 000 en Corée du Sud.Un responsable du KTO espère que cet accord donnera un coup de pousse à la filière. Selon lui, l’année dernière, le nombre de touristes américains dans le pays a dépassé pour la première fois la barre symbolique du million, et celui des visiteurs médicaux venus des Etats-Unis ne cesse d’augmenter d’année en année. Il a atteint 42 500 personnes en 2018, soit 11 % du tourisme médical au pays du Matin clair.