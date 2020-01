Séoul a enregistré son plus important excédent commercial avec Hong Kong en 2019

Photo : YONHAP News

L’année dernière, la Corée du Sud a enregistré son plus gros excédent commercial avec Hong Kong, et non avec la Chine. C’est ce que dévoile un rapport publié aujourd’hui par l’Administration des douanes.Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Le surplus commercial avec l’ancienne colonie britannique s’est élevé à un peu plus de 30,1 milliards de dollars, alors que celui avec l’empire du Milieu a atteint 28,9 milliards de dollars. Entre 2009 et 2018, c’est pourtant avec la Chine que la Corée du Sud avait l’excédent le plus élevé. En volume des échanges, elle reste tout de même un partenaire primordial, devant les États-Unis.La Corée du Sud a en revanche accusé le plus important déficit commercial avec le Japon, totalisant 19,1 milliards de dollars. Les chiffres sont au plus bas depuis 16 ans.Et le produit « made in Korea » le plus vendu hors des frontières est indiscutablement les semi-conducteurs. Le montant de ses ventes à l’étranger représentait 17 % de l’ensemble. Un recul quand même de 26 % par rapport à l’année précédente.Quant au produit que le pays a acheté le plus aux pays étrangers, il s’agit du pétrole brut. Ses importations ont elles aussi baissé de 18 % en glissement annuel.