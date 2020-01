L’OCDE estime à 2,5 % la croissance potentielle de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Le taux de croissance potentielle de l’économie sud-coréenne devrait atteindre 2,5 % cette année, soit 0,2 point de moins que l’an dernier. C’est une estimation de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Pour rappel, le PIB potentiel avait progressé de 7,1 % en 1997 avant de retomber à 3,8 % 12 ans plus tard, et à 2,9 % en 2018.La Corée du Sud est ainsi le quatrième pays membre de l’OCDE à voir ce taux reculer le plus rapidement. Les trois autres nations sont la Turquie, l’Irlande et l’Islande. En cause : la diminution de la population active et le ralentissement de la productivité.Un chercheur de l’Institut de recherches économiques de Hyundai estime qu’à long terme, la chute de cette croissance potentielle est inévitable et que l’économie du pays du Matin clair devrait continuer à ralentir, tout comme celle du Japon.