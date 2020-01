Virus de Wuhan : Moon Jae-in visite le Centre médical national

Photo : YONHAP News

Le président de la République Moon Jae-in s’est rendu aujourd’hui au Centre médical national (NMC) qui se situe à Séoul. C’est ici qu’est actuellement traité le deuxième patient touché par le nouveau coronavirus chinois. Il s’agit de son premier déplacement « sur le terrain » après les congés du Nouvel an lunaire.Le gouvernement a récemment annoncé qu’il en ferait le principal hôpital où les personnes atteintes de la pneumonie de Wuhan seront prises en charge. Sa visite au NMC a donc pour but de montrer la détermination de son administration à lutter activement contre la propagation du virus 2019-nCoV et d’encourager en même temps le personnel soignant.Lors d’un déjeuner, hier, avec son équipe de la Maison bleue, le chef de l’Etat a demandé d’entreprendre tous les efforts possibles pour combattre l’épidémie. Dans ce cadre, plusieurs ministères dédiés aux affaires sociales ont reporté à une date ultérieure la présentation au président de leurs chantiers prioritaires pour 2020, prévue à l’origine ce jeudi.