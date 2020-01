Toute la Corée du Sud, sans exception, sera privée de soleil aujourd’hui. Une épaisse couverture nuageuse recouvrira l’ensemble du territoire. De la pluie est même attendue cet après-midi dans une grosse moitié nord.Au niveau du mercure, les températures restent au-dessus des normales saisonnières. Les maximales atteindront 10°C à Séoul et Daejeon, 11°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 12°C à Busan.