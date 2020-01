Photo : YONHAP News

Un peu partout dans le monde, les marchés financiers sont au ralenti face à une possible pandémie mondiale du nouveau coronavirus chinois. Et la Corée du Sud ne fait pas exception.Le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul, qui n’a ouvert qu’aujourd’hui, après les congés du Nouvel an lunaire, a commencé sur une baisse de 2,4 % et a clôt la séance à -3,09 %, soit une chute de 69,41 points. Il enregistre seulement 2 176,72 points.Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, l’a imité avec un décrochage de 3,04 %, soit 20,87 points, pour un total de 664,70 points.Du côté des devises, la monnaie sud-coréenne a perdu 8 wons face au dollar. Le dollar s’achète 1 176,70 wons, contre 1 168,70 wons jeudi dernier.