Virus de Wuhan : Séoul classe en vigilance orange tout le territoire chinois

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a mis à jour ses avertissements aux voyageurs. Il a dorénavant ajouté tout le territoire chinois à sa liste des zones classées en « orange ». Une liste qui comprend également Hong Kong et Macao. La province du Hubei et sa capitale Wuhan restent toujours classées en « rouge ».Le ministère a expliqué avoir pris cette décision en considération du fait que la Chine élargit encore ses restrictions de déplacements sur son territoire et que le bilan des victimes de la maladie continue à s’alourdir.Pour rappel, la carte mondiale des zones à risque du ministère compte quatre classifications et autant de couleurs. Elle indique en noir les secteurs interdits aux touristes, en rouge les zones où il est conseillé de partir sauf raison impérative, en orange les secteurs où il est recommandé de s’abstenir de voyager, et en bleu ceux en vigilance continue. Mais cette carte peut évoluer selon la situation sécuritaire locale.