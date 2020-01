Virus de Wuhan : Moon Jae-in salue les efforts de Pékin

Photo : KBS News

Le président de la République a rendu hommage aux efforts du gouvernement de Pékin pour combattre le nouveau coronavirus et a souhaité que la Chine se rétablisse au plus vite des difficultés auxquelles elle est confrontée en ce moment. Moon Jae-in a aussi promis de ne pas ménager son soutien et sa coopération. Il en a fait part en réponse à une lettre que son homologue chinois lui a adressée pour lui souhaiter son anniversaire. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le porte-parole adjoint de la Cheongwadae.Sur la question de savoir si Xi Jinping y faisait également mention des relations intercoréennes, un responsable de la présidence sud-coréenne a affirmé qu’il n’était pas convenable d’en dévoiler le contenu.Les journalistes ont également voulu savoir si le nouveau coronavirus pouvait bousculer le calendrier du voyage du dirigeant chinois en Corée du Sud, prévu dans le courant du premier semestre. En réponse, la Maison bleue a fait comprendre que cette question n’avait pas de rapport avec le sommet sud-coréano-chinois en vue.