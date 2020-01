Virus de Wuhan : 4 patients restent sous surveillance à l’isolement

Photo : YONHAP News

Près d’un mois après l’apparition du virus dans la province du Hubei en Chine, quatre cas de contamination ont été confirmés en Corée du Sud.Le quatrième patient est actuellement pris en charge à l’hôpital de Bundang de l’université nationale de Séoul, dans la banlieue sud de la capitale sud-coréenne. Il a été placé à l’isolement dans une chambre à pression négative, où l’air contaminé ne sort pas.Si sa température a légèrement baissé, le diagnostic de la pneumonie a été établi. Les autorités sanitaires comptent scruter son état de près pendant encore au moins une semaine. Cinq autres personnes qui présentent des symptômes proches de la maladie sont en ce moment examinées dans le même CHU. Leur état de santé est rassurant pour le moment.De leur côté, les deux premiers malades sont traités respectivement au Centre médical d'Incheon et au Centre médical national (NMC) à Séoul.Quant au troisième patient, il est hospitalisé au Centre médical de Myongji, également dans la capitale. Il souffre toujours de fièvre et de toux.A ce jour, 116 personnes ont été examinées dans le pays : quatre cas se sont avérés positifs et 97 négatifs. Les 15 autres attendent toujours leurs résultats.