La Corée du Nord est le 6e pays à souffrir d’une crise humanitaire en silence

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord est le sixième pays dans le monde à ne pas avoir attiré l’attention de la communauté internationale, malgré la crise humanitaire qu’elle a subie l’année dernière. C’est ce qu’a rapporté la Voix de l’Amérique (VOA), en citant l’organisation non gouvernementale Care International.Selon son rapport intitulé « la souffrance en silence » publié hier, l’isolement politique et l’interdiction aux journalistes d’entrer ont empêché de médiatiser la vie des habitants nord-coréens, qui est pourtant gravement menacée. Les Nations unies estiment que 10,9 millions d’individus ont besoin d’un soutien humanitaire en termes d’alimentation et d’hygiène.Plus précisément, la malnutrition touche 43 % de la population à cause des mauvaises récoltes. La filière agricole a été frappée de plein fouet par une vague de chaleur, de la sécheresse et des inondations en 2019. S’y ajoute le manque d’outils modernes.Autre fait important : près de 40 % des nord-Coréens n’ont pas accès à l’eau potable et manquent d’installations sanitaires, ce qui expose notamment les enfants et les femmes enceintes. Les établissements hospitaliers ne disposent pas suffisamment de médicaments ni d’équipements pour soigner les patients. Et la mortalité maternelle reste encore élevée alors que les femmes accouchent souvent à domicile, sans aide médicale.Toujours d’après ce document, 51 millions de personnes ont souffert dans le silence dans le monde en 2019, comme à Madagascar qui occupe la tête du classement.